Miraç bulundu, AA bulunduğu haberini geri çekti, aramalar sürüyor

01 Ağustos 2020 Cumartesi, 22:06

Miraç Çiçek ailesiyle birlikte Dicle kırsalındaki Kelekçi Mahallesi'nde yaşıyordu. 4 yaşındaki Miraç, arkadaşlarıyla evin önünde oyun oynarken bir anda ortadan kayboldu.

Hem jandarma ekipleri hem AFAD hem de UMKE ekipleri köye sevk edildi. Yapılan geniş çaplı aramanın ardından Miraç Çiçek'in, baygın bir şekilde bulunduktan sonra hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Daha sonra ise Çiçek'in bulunduğu yalanlandı, aramaların sürdüğü belirtildi.

AA HABERİ GERİ ÇEKTİ, AÇIKLAMA YAPTI

Anadolu Ajansı, evinin önünde oynarken kaybolan Miraç Çiçek'in bulunduğuna dair servis ettiği haberi geri çekti. Çiçek'i arama çalışmaları sürüyor.

AA'dan daha sonra yapılan açıklamada, "Diyarbakır'ın Dicle ilçesinin Kelekçi köyünde dün kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek'in, köyün dışında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldığı bilgisi kaynağından iptal edilmiştir" denildi.

Jandarma sualtı arama ekipleri de çocuğun bulunması için Dicle Nehri'nde arama yapıyor.