Mısır, Libya’da üs peşinde

13 Haziran 2020 Cumartesi, 06:00

Lübnan merkezli El Masdar’ın haberine göre ülkenin doğusundaki Tobruk cephesini destekleyen Kahire hükümeti, Jerjoub bölgesine Akdeniz ve Kızıldeniz’deki güçlerine destek sağlamak amacıyla yeni bir üs kuruyor.

ATİNA ANLAŞMAYI YOK SAYDI

Öte yandan Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, “Delfon 20 Ekonomik Forum”da yaptığı konuşmada, Atina-Ankara ilişkilerine değindi. Türkiye’nin UUH ile imzaladığı deniz yetki alanları anlaşmasının geçersiz olduğunu savundu. “Türkiye egemenlik haklarımızı ihlale teşebbüs ederse bunun ciddi sonuçları olacaktır. Sadece Yunanistan’dan değil eminim ki Avrupa’dan da karşılık görecektir” dedi.

“Yunanistan, deniz yetki alanlarının belirlenmesi konusunda Türkiye ile diyaloğa her zaman açık. Eğer anlaşamadığımız konusunda mutabık kalırsak bu sorunu ne şekilde çözeceğimiz noktasında karşılıklı anlaşma yoluyla meseleyi Uluslararası Mahkeme’ye, Lahey’e götürmenin yolları her zaman vardır, ancak uluslararası hukuka tamamen saygılı olarak. Gambot diplomasisi zamanı değil, bu gibi anlayışlar başka yüzyıllara ait” ifadesini kullandı.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre ise İtalyan istihbaratı, koronavirüs salgını sonrası Libyalı yetkililerin sahil güvenlik önlemlerini hafifleteceğini ve Libya’dan 20 bin kişinin İtalya’ya göç etme hazırlığında olduğunu belirtti. Aşırı sağ İtalya’nın Kardeşleri Partisi lideri Giorgia Meloni, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Avrupa’ya baskı için göç dalgası kozunu kullanacağını savundu.

TOPLU MEZAR BULUNDU

UUH, ülkenin doğusunu elinde tutan Hafter güçlerinden alınan Terhuna kentinde 8 toplu mezar bulunduğunu duyurdu. BM soruşturma başlatılmasını istedi. Bu arada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, gelecek hafta yapılacak NATO toplantısının, Libya ve Suriye konularının ele alındığı gündeme yansıdı.