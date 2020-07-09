Mısır ordusu, Libya sınırında geniş çaplı askeri tatbikat başlattı
Mısır merkezli Al Kahera Wal Nas televizyonu, Mısır Ordusunun Libya sınırına yakın bir bölgede, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de gerçekleştireceği askeri tatbikatlara yanıt olarak, "Kararlı 2020" adında bir askeri tatbikat başlattığını duyurdu.
Al Kahera Wal Nas Televizyonu, Twitter hesabından paylaştığı bir iletide, "Mısır Silahlı Kuvvetleri batı sınırında (Libya), 'Kararlı 2020' tatbikatını yürütüyor" ifadelerine yer verdi.
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TÜRKİYE'YE MİSİLLEME
Mısır ordusunun, Libya sınırında başlattığı tatbikat, Türk Donanması tarafından Doğu Akdeniz'de belirlenen ‘Barbaros’, ‘Turgut Reis’ ve ‘Çaka Bey’ sahalarında gerçekleştirilecek olan geniş katılımlı tatbikatın basına duyurulmasından hemen sonra geldi.
Türkiye'nin tatbikat kararı ise Türk Silahlı Kuvvetleri ve Libya Ordusu tarafından kullanılan, Trablus'a 180 kilometre uzaklıktaki Vatiyye Üssü'ne yönelik gerçekleştirilen hava saldırısının hemen ardından gelmişti.
Saldırıyı gerçekleştiren uçakların kimlikleri belirlenemezken, Libya ordusu tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu sözcülerinden Abdulmalik el-Medeni sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, Vatiyye Üssü'ne yönelik hava saldırısının, Mısır'ın Libya sınırı yakınlarındaki Sidi el-Barani Üssü'nden havalanan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait Mirage 2000-9 tipi uçaklarca düzenlendiğini iddia etti.
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