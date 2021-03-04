Mısır'dan Türkiye'ye sıcak mesajlar
Mısır’dan Çavuşoğlu’nun açıklamalarına cevap geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, bugün düzenlenen basın toplantısında Doğu Akdeniz’le bağlantılı olarak önemli açıklamalarda bulundu ve Kahire yönetimine olumlu mesajlar gönderdi.
Mısır’dan Çavuşoğlu’nun açıklamalarına cevap geldi.
ODA TV'de yer alan habere göre, uluslararası çapta yayın yapan United World International analiz sitesi yazarı Onur Sinan Güzaltan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun gündemi değiştiren açıklamasını Mısır eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Rakha Ahmed Hassan’a sordu.
“HANGİ TEMELLER ÜZERİNDE ANLAŞACAĞIZ”
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu’nun Doğu Akdeniz’de Mısır’la anlaşabiliriz açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
İlk olarak şu soruyu sormakta yarar görüyorum; hangi temeller üzerinde anlaşacağız? Türkiye ve Mısır arasında, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi konusunda bir ayrım mevcut.
Mısır ve uluslararası topluluğa dahil olan ülkelerin çoğu bu anlaşmayı imzaladılar.
Bu sözleşme ışığında Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi’yle müzakereler yürüttü ve nihayetinde anlaşmaya vardı.
Fakat Türkiye bu sözleşmeyi imzalamadı. Dolayısıyla sorumu tekrarlıyorum, Mısır ve Türkiye hangi hukuki zeminde anlaşacak?
Sanıyorum Suriye’nin de bu sözleşmeyle ilgili bazı şerhleri var. Yarın onlarında sorunlar yaşaması muhtemel gözüküyor.
Yunan medyasında, Mısır’ın Türkiye’nin haklarına saygı gösterdiğine dair haberler çıktı. Bu konuyla ilgili düşünceleriniz nelerdir?
Yunanistan’da düzenlenen son Eastmed toplantısında, katılımcı ülkelerin tamamı uluslararası hukuk ve düzenlemelere saygı duyacaklarını beyan ettiler.
Mısır’da bu doğrultuda deniz sınırı anlaşmaları yaptı.
Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorun iki ülkenin arasındadır. Şahsi fikrim, ancak iki taraf arasında müzakerelerle çözülebilir.
“TÜRKİYE’DEN GELEN OLUMLU BİR MESAJ”
Türkiye’den Mısır’a yönelik ilk defa bu kadar net bir açıklama geldi…
Evet öyle görünüyor ki Türkiye’den olumlu bir mesaj var. Sanıyorum, sayın Çavuşoğlu’nun daha önce de buna benzer açıklamalar yaptı fakat bu sefer ki gerçekten net bir açıklama.
Fakat Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’yle ilgili duruşu nedir? Ana sorun bu noktadan kaynaklanmaktadır.
Türk tarafı uluslararası hukuka uyarsa anlaşmamak için bir neden yok…
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