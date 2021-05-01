Mısırlı Zamalek'ten Galatasaraylı Mustafa'yla ilgili açıklama
Mısırlı yönetici, "Galatasaray, Mohamed'in satın alma opsiyonunu henüz kullanmadı çünkü bunun için zamanları var" dedi.
Zamalek Kulübü Yöneticisi Tarek Hashish, Galatasaray'ın Mustafa Muhamed'in satın alma opsiyonunu henüz kullanmadığını ve daha zamanları olduğunu söyledi.
Mısır'da bir radyoda canlı yayına konuk olan Hashish, "Son zamanlarda Mustafa Muhamed ile ilgili birçok haber çıkıyor ve bunlar tamamen yalan. Galatasaray, Muhamed'in satın alma opsiyonunu henüz kullanmadı çünkü bunun için zamanları var. Yeni sezon başlamadan bu işin sonlanacağını düşünüyorum" dedi.
1.5 YIL KİRALIK
Bilindiği üzere, sarı-kırmızılı takım Mısırlı yıldızı satın alma opsiyonu ile 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmış ve Zamalek kulübüne kiralama bedeli olarak 2 milyon Dolar ödemişti.
SATIN ALMA OPSİYONU 4 MİLYON DOLAR
Ayrıca oyuncunun satın alma opsiyonunun 4 milyon Dolar olduğu ve bu opsiyonun 21 Aralık 2021 tarihine kadar geçerli olduğu Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirilmişti.
Galatasaray bu süre içinde oyuncunun ücretini ödediği takdirde bonservisini alabilecek.
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