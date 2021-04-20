MİT ve emniyetten IŞİD operasyonu

20 Nisan 2021 Salı, 08:30

İstanbul'da MİT ve emniyetin terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlendiği operasyonda eylem hazırlığında olduğu öne sürülen 14 kişi gözaltına alındı.



Şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken sorgularının devam ettiği öğrenildi.





