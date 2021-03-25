MİT ve Emniyet'ten kritik operasyon: İsmail Okkalı ve Ayşe Özalp Türkiye'ye getirildi

Haklarında FETÖ üyeliğinden tutuklama kararı bulunan İsmail Okkalı ve Ayşe Özalp, MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla KKTC’den Türkiye’ye getirildi.

AA
25 Mart 2021 Perşembe, 15:03
MİT ve Emniyet'ten kritik operasyon: İsmail Okkalı ve Ayşe Özalp Türkiye'ye getirildi
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