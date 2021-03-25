MİT ve Emniyet'ten kritik operasyon: İsmail Okkalı ve Ayşe Özalp Türkiye'ye getirildi
Haklarında FETÖ üyeliğinden tutuklama kararı bulunan İsmail Okkalı ve Ayşe Özalp, MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla KKTC’den Türkiye’ye getirildi.
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