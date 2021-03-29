MİT ve TSK'den Kandil'e operasyon! Sözde sorumlu etkisiz hale getirildi
MİT ve TSK'nin Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de düzenlediği operasyonda PKK/KCK'nin sözde gümrük koordinasyonu sorumlusu Ömer Aydın etkisiz hale getirildi. Terörist Ömer Aydın'ın, PKK/KCK'nin Irak-İran sınırında insan ve silah kaçakçılığı ile uyuşturucu trafiğinin sorumluları arasında yer aldığı öğrenildi.
1999 yılından bu yana örgüt içerisinde faaliyet yürüten PKK/KCK'nin Irak-İran sınırında gerçekleştirdiği insan ve silah kaçakçılığı ile uyuşturucu trafiğinin sorumluları arasında yer alan "Renas Aydın" kod adlı Ömer Aydın, farklı bölgelerden intikal eden istihbarat bilgilerini analiz eden MİT tarafından adım adım takibe alındı.
PKK/KCK'nin üst düzey kadrolarını yerel istihbarat ağı ile takip eden MİT birbirinden ve faaliyetlerinden tamamen habersiz "istihbarat şebekelerini" de bu operasyonda kullandı.
2 Şubat 2021'de bölgede uygun şart ve koşullar oluşunca TSK ile eş güdüm halinde gerçekleştirilen operasyonda terörist Ömer Aydın etkisiz hale getirildi.
Sözde gümrük faaliyetleriyle PKK/KCK'ye haraç toplayan terörist Aydın'ın aynı zamanda örgütün en güvendiği isimler arasında yer aldığı belirtildi.
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