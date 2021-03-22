Mithat Sancar hakkında soruşturma başlatıldı
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında, Diyarbakır’daki nevruz kutlamalarında yaptığı konuşma nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında, dün Diyarbakır'daki nevruz kutlamalarında yaptığı konuşması nedeniyle soruşturma başlattı.
Sancar'a, Diyarbakır'daki nevruz kutlamalarında, 'örgüt propagandası' yaptığı gerekçesiyle soruşturma açıldığı bildirildi.
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