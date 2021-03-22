Mithat Sancar hakkında soruşturma başlatıldı

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında, Diyarbakır’daki nevruz kutlamalarında yaptığı konuşma nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

DHA
22 Mart 2021 Pazartesi, 18:21
Mithat Sancar hakkında soruşturma başlatıldı
Abone Ol google-news

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında, dün Diyarbakır'daki nevruz kutlamalarında yaptığı konuşması nedeniyle soruşturma başlattı.

Sancar'a, Diyarbakır'daki nevruz kutlamalarında, 'örgüt propagandası' yaptığı gerekçesiyle soruşturma açıldığı bildirildi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler