MKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe'ye konuk olacak MKE Ankaragücü, iki günlük izinin ardından çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak MKE Ankaragücü, iki günlük izinin ardından çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Beştepe Tesisleri'nde, antrenör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra parkur çalışması yapan takım, antrenmanın ana bölümünde dar alan çalışması gerçekleştirdi. Antrenman soğuma hareketleri ile sona erdi.
Tedavileri tamamlanan Emre Güral ve Mücahit Can Akçay çalışmanın tamamında takımla birlikte yer alırken, Tiago Pinto, Stelios Kitsiou ve Michal Pazdan takımdan ayrı koşu çalışması yaptı. Geçtiğimiz hafta sağ ayak tarak kemiğinden opere edilen Ender Aygören'in ise rehabilitasyon sürecine sağlık ekibi tarafından devam edildi.
Ankaragücü'nde Fenerbahçe maçı öncesi cezalı oyuncu bulunmazken, takım hazırlıklarına yarın Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
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