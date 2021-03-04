MOBESE'nin "B"si olarak bilinen Basri Aktepe hakkında yeni karar
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, eski istihbaratçı Basri Aktepe'ye FETÖ üyeliğinden verilen 12 yıl hapis cezasını onadı.
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, eski istihbaratçı Basri Aktepe'ye FETÖ üyeliğinden verilen 12 yıl hapis cezasını onadı.
MOBESE’NİN “B”Sİ
Basri Aktepe, istihbaratçı olarak 1996’da devlet bursuyla ABD’de eğitim gördü. Aktepe, Emniyetteyken katkı verdiği MOBESE sistemindeki “B” olarak biliniyordu. TİB’in kuruluşunda da görev yapan Aktepe, dönemin Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu üzerinden Yargıtay’ın telefonlarının dinlenmesi üzerine hakim Hayri Keskin’in TİB’de yapacağı aramalar, TİB yöneticisi Basri Aktepe tarafından engellenmişti. Genelkurmay’dan MİT’e devredilen GES’in yerine kurulan Elektronik ve Teknik İstihbarat Daire Başkanı olan Aktepe, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ofisinde ele geçirilen dinleme cihazlarını bulan ekibin de başıydı.
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