Mobilyada, tedarik güçlüğüne önlem olarak hammadde ihracatına kısıtlama isteniyor

12 Nisan 2021 Pazartesi, 02:00

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, son bir yıldır gündemde olan hammadde sorununun üretime olumsuz yansıdığını belirterek iç piyasadaki 36 bin üreticinin hammaddeye ulaşmakta zorluk yaşadığını açıkladı. “Üreticiler sunta, sünger ve cam için hammaddeye ulaşmakta sıkıntı yaşıyor. Yerli sunta üreticileri ürünlerini yurtdışına yüzde 20 daha zamlı sattıkları için iç piyasadaki üreticiler hammadde bulmakta zorlanıyor. Sünger ve cam için de hammaddeye ulaşmakta sıkıntı yaşıyoruz” diyen Balcı, şunları söyledi:

ÜRETİM YAPAMAYACAĞIZ

“Maalesef bu durumda karaborsayla mücadele eder gibi mücadele etmek durumunda kalıyoruz. Bu şekilde devam ederse üretim yapamaz hale geleceğiz. Özellikle son dönemde sünger, yay, boru - profil, yonga levha, yongalam, MDF, MDFlam gibi malzemelerin fiyat artışı karşısında temennimiz hammadde sağlayıcı firmaların ve tedarikçilerin bu sorununu çözerek gereken fiyat indirimini yapmalarıdır.”

Balcı, hükümetten hammadde ihracatı konusunda belli bir sınırlama getirilmesini talep ettiklerini vurgulayarak, Ticaret Bakanlığı’na bu konudaki taleplerini ilettiklerini sorunun çözümü için bakanlıklar nezdinde görüşmelere devam edileceğini aktardı.

Özellikle sünger alımında hammadde kilogram fiyatlarının geçen yıla oranla nerdeyse iki katına çıktığını belirten Balcı, “Yoğun talep nedeniyle iç pazarda ve ihracatta teminlerin 60 günü bulduğu bugünlerde, hammadde sıkıntısı, başta koltuk üretimi olmak üzere diğer bazı modellerin üretimini geciktiriyor. Halihazırda ihracat siparişi hazırlanmış mallarımızı ancak 10-15 gün gecikmeli olarak konteynıra yükleyebiliyoruz” diye konuştu.

Cam üretiminde de sorunlar olduğunu hatırlatan Balcı, “Ürünlerinde cam ve ayna kullanan mobilyacılar da oldukça zorlanıyorlar. Ülkemizin en büyük cam üreticisi olan firma aşırı yoğun istek olması nedeni ile talebi karşılayamıyor” dedi.

FABRİKALAR TEHLİKEDE

Modoko Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çalışkan ise Bloomberg HT’ye yaptığı açıklamada hammadde bulunmadığı için fabrikaların kapanma noktasında olduğunu söyledi. Çalışkan, “Konuştuğumuz fabrikalardan şunu duyuyoruz. ‘Aldığımız projeleri teslim etmekte zorlanıyoruz. Hammadde bulamıyoruz. 200 TL olması gereken MDF’leri 320 TL’ye alıyoruz.’ Sunta-MDF üreticileri yoğun vaziyette ihracata çalışıyor. İç pazarda da biz hammadde sıkıntısı yaşıyoruz. Türkiye’nin ihraç ettiği ürünleri o ülkelerden tekrar Türkiye’ye getirmeye çalışmak gibi komik olaylar yaşamaya başladık” dedi.

500 BİN KİŞİYE İSTİHDAM YARATIYOR

- Yan sektörlerle birlikte 500 bin kişiye istihdam sağlanıyor.

- Türkiye çapında 36 binden fazla üretici var.

- 2020 yılında 3.5 milyar dolarlık ihracat yapıldı.

- Yurtiçinde 50 milyar TL’lik satış yapıldı

- 2021 sonunda 4.5 milyar dolarlık ihracat öngörülüyor.

- Türkiye mobilya ihracatı yapan ülkeler arasında sekizinci sırada.

İHRACAT HEDEFİ YÜKSELDİ

Türkiye’nin istihdam ve ihracatına ciddi katkı veren mobilya sektörü, yıl sonu ihracat hedefini 4.5 milyar dolardan 5 milyar dolara yükseltti.

Türkiye’de üretilen ve yaklaşık 200 ülke ve serbest bölgeye satılan mobilyanın 2021 yılı ilk çeyrek verileri, sektör temsilcilerini mutlu etti. Ocak-mart döneminde ihracatını yüzde 15 artırarak 963 milyon seviyesine yükselten mobilya sektörü, nisan ve mayıs aylarında gerçekleştirmeyi planladığı katma değerli ürün ihracatıyla yıl sonu dışsatım hedefini revize etti.