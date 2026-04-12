İran Devrim Muhafızları: Hürmüz’den geçen askeri gemilere sert müdahale ederiz

İran Radyo ve Televizyon Kurumu’nun, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na dayandırdığı açıklamada, “Askeri gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye yönelik her girişimi kararlılıkla karşılık bulacaktır” denildi.

Açıklamada ayrıca, Devrim Muhafızları donanmasının boğazı yönetme konusunda 'tam yetkiye sahip olduğu' vurgulanarak, geçiş izninin yalnızca belirli kurallar çerçevesinde sivil gemilere verileceği ifade edildi.

"MAYIN TEMİZLEME OPERASYONU BAŞLATTIK"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), cumartesi günü yaptığı açıklamada, iki savaş gemisinin Hürmüz Boğazı’ndan geçerek İran’ın yerleştirdiği mayınları temizleme operasyonu başlattığını duyurdu. Bu adım, Orta Doğu’daki savaşta ilan edilen geçici ateşkes sürecinde atıldı.

Açıklamada, CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper’ın şu sözlerine yer verildi:

Bugün yeni bir geçiş hattı oluşturma operasyonuna başladık. Bu güvenli koridoru kısa süre içinde denizcilik sektörüyle paylaşarak ticari akışı teşvik edeceğiz.

Operasyona katılan gemilerin, güdümlü füze sistemlerine sahip “USS Frank E. Petersen” ve “USS Michael Murphy” olduğu belirtildi. Ayrıca, önümüzdeki günlerde sualtı insansız araçlar da dahil olmak üzere ek Amerikan unsurlarının mayın temizleme çalışmalarına katılacağı ifade edildi.

TAHRAN'DAN YALANLAMA

İran tarafı ise ABD’nin açıklamalarını reddetti. İran Silahlı Kuvvetleri’nin merkez karargâhı Hatemü’l-Enbiya’nın sözcüsü İbrahim Zülfikari, “CENTCOM komutanının Amerikan gemilerinin Hürmüz’e yaklaştığı ve geçtiği yönündeki iddiasını kesin bir dille reddediyoruz” dedi.

ABD merkezli Axios haber sitesi ise operasyonun Tahran yönetimiyle koordine edilmediğini öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformunda yaptığı açıklamada, “Hürmüz Boğazı’nı şimdi dünya ülkelerine bir hizmet olarak açma sürecine başlıyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Çin, Japonya, Güney Kore, Fransa ve Almanya gibi ülkeleri örnek gösteren Trump, bu ülkelerin, 'bu görevi üstlenecek cesareti veya iradeyi göstermediğini' savundu.

HÜRMÜZ KRİZİ DEVAM EDİYOR

Dünyadaki petrol ve sıvılaştırılmış doğalgazın yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nda deniz trafiği hâlâ ciddi şekilde aksıyor. Savaşın başlamasından bu yana neredeyse felç olan geçişler, ateşkesin temel şartlarından biri olan 'boğazın yeniden açılması' hedefiyle yeniden düzenlenmeye çalışılıyor.

Bu gelişmelerin gölgesinde, İran ve ABD’li üst düzey yetkililer cumartesi günü Pakistan’da doğrudan görüşmeler gerçekleştirerek, Orta Doğu’yu sarsan ve küresel ekonomiyi etkileyen çatışmayı sona erdirmenin yollarını aradı.