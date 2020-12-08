Moda Sahnesi oyularını canlı yayımlayacak: 'Sahneden Naklen'

08 Aralık 2020 Salı, 09:20

Koronavirüs pandemisi kapsamında alınan önlemler ve yapılan kısıtlamalar nedeniyle fiziki mekânında faaliyetlerini sürdüremeyen Moda Sahnesi, izleyicileriyle çevrimiçi buluşacak.

Sahnede canlı oynanacak oyunlar eş zamanlı çevrimiçi olarak izlenebilecek.

"Sahneden Naklen" kapsamında ilk olarak 12 Aralık 21.00'de Mert Fırat, Öznur Serçeler ve Çağlar Yalçınkaya'nın sahnede olacağı "Bütün Çılgınlar Sever Beni" seyirci karşısında olacak. Ardından 19 Aralık 21.00'de Onur Ünsal'ın rol alacağı "Babamı Kim Öldürdü" ve 26 Aralık 21.00'de Melis Birkan ve Caner Cindoruk'un izlenebileceği "Yeni Bir Şarkı" oyunları canlı olarak yayımlanacak.

Yayınların bilet fiyatları beş seçenek olarak belirlendi: 25, 50, 75, 100 ve 250 TL.

Her izleyici bütçesine uygun olanı satın alarak yayına katılabilecek.

Satın alınan her bilet kişiye özel olacak ve başka biri tarafından kullanılamayacak. Biletler buradan temin edilebilir.