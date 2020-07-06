Moda Tramvayı yenilenmiş haliyle dönüyor

06 Temmuz 2020 Pazartesi, 08:05

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketlerinden Metro İstanbul, İstanbul'un sembollerinden biri haline gelen T3 Kadıköy – Moda Tramvay Hattı’nın emektar vagonlarını yeniledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı’nda seferlere geçici olarak ara verilmişti. Rayları ve trenleri yenilenen Kadıköy-Moda Tramvay hattı bugün itibariyle seferlerine kaldığı yerden devam edecek.

ESKİ RAYLAR SÖKÜLDÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi salgın sürecinde trafik yoğunluğunun azalması nedeniyle, planladığı alt yapı yenileme çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda, İSKİ’nin Rıhtım Caddesi’nde senelerdir yaşanan atık su ve yağmur suyu sorununu çözmek için yürüttüğü 1500 metre uzunluğundaki atık su ve yağmur suyu hattı inşaatı nedeniyle yollar kazıldığı için T3 Kadıköy – Moda Tramvay hattının rayları da söküldü. Çalışmalar tamamlandığında eskiyen rayların yerine yeni raylar monte edildi.

100 BİN LİRANIN ÜSTÜNDE TASARRUF

Rayların yanı sıra trenleri de yenilemek için kolları sıvayan Metro İstanbul, kendi ustaları tarafından tamamen öz kaynaklarla çalışmaları gerçekleştirerek 100 bin liranın üstünde tasarruf sağladı.

TRENLER EN SON 2013’TE YENİLENMİŞTİ

Kadıköy Meydan, Altıyol, Bahariye Caddesi gibi yoğun karayolu trafiği bulunan ve çok fazla hatalı parklanma yapılan bir bölgede çalıştığı için kazalar ve sürtünmeler nedeni ile kaporta hasarı alan trenler son olarak Kasım 2012 ve Nisan 2013 tarihleri arasında özel bir firmada kaporta revizyonundan geçmişti. Geçen zaman içerisinde üst üste uygulanmış folyoların hava şartları etkisi ile vasfını yitirmesi, hasarlı bölgelerden su girişi nedeniyle araç kaportalarının zarar görmeye başlaması gibi nedenlerle yeniden kaplama yapılamaz hale gelmişti.

“İSTANBUL SENİN”

Yapılan yenileme çalışması kapsamında; araçların yüzeyindeki eski folyo ve boyalar tamamen temizlendikten sonra, kaportaları elden geçirilerek hasarlı bölgeler düzeltildi, düzgün ve temiz bir yüzey oluşturularak trenlerin yeniden kaplama yapılabilir hale gelmesi sağlandı. Bu işlemlerin adından trenler “İstanbul senin” sloganı yazılı folyolarla kaplanarak daha sağlam ve güvenli bir şekilde İstanbullulara hizmet vermeye hazır hale geldi.