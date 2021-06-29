Moderna aşısında Delta varyantıyla ilgili kritik araştırma

29 Haziran 2021 Salı, 17:50

Moderna'nın Covid-19 aşısı laboratuvarda yapılan bir araştırmaya göre, ilk defa Hindistan'da tespit edilen Delta varyantı da dahil olmak üzere yeni ortaya çıkan diğer varyantları nötrleştiren antikor üretti.

Araştırma ilk aşama denemelerde aşının ikinci dozunu olduktan bir hafta sonra sekiz katılımcıdan alınan kan örnekleri üzerinde yapıldı.

Aşı ilk defa Hindistan'da ortaya çıkan Kappa ve Gamma'yı da içeren aynı soydan üç varyanta ve Güney Afrika'da görülen Beta varyantının diğer mutasyonları da dahil olmak üzere tüm varyantlara karşı antikor üretti.

Ancak analiz Delta, Kappa ve Gamma gibi yeni varyantların birkaçına karşı aşının ürettiği nötrleştirici antikorlarda biraz azalma olduğunu gösterdi.

Moderna CEO'su Stéphane Bancel, "Yeni veriler ümit veriyor ve Moderna'nın Covid-19 aşısının yeni tespit edilen varyantlara karşı koruyucu kalmaya devam edeceğine olan inancımızı güçlendiriyor" dedi.