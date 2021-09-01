Moderna ve BioNTech aşısında çarpıcı antikor araştırması

01 Eylül 2021 Çarşamba, 09:40

Moderna ve BioNTech koronavirüs aşılarının ürettikleri antikor düzeyleriyle ilgili çarpıcı araştırmanın sonuçları yayınlandı. İki aşının sağladığı antikor düzeyleri karşılaştırılan araştırmada, iki doz olduktan sonra zaman içerisindeki antikor değişikliğinin incelenmediği vurgulandı.

Ziekenhuis Oost-Limburg Hastanesi’nde gerçekleştirilen çalışmada, bin 600 sağlık çalışanın verileri incelendi. İki doz aşıyı olduktan 6-8 hafta sonra bakılan kan örneklerinde koronavirüse yakalanmadıkları bulundu.

Araştırmanın sonucuna göre, iki doz Moderna aşısı olan kişilerde ortalama 2 bin 881 birim ve Pfizer-BioNTech’i vurulanlarda bin 108 birim antikor olduğu tespit edildi. Amerikan Tabipler Birliği Dergisi'nde yayınlanan sonuçlar, farklılıkların Moderna aşısındaki daha yüksek aktif bileşen miktarıyla açıklanabileceğini öne sürdü.

Moderna aşısındaki aktif bileşenlerin 100 mikrogram, Pfizer-BioNTech’te ise 30 mikrogram olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Bloomberg