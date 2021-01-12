Moderna’dan aşıda koruyuculuk açıklaması: Ne kadar sürecek?
Moderna, mRNA tabablı geliştirdiği mRNA-1273 isimli koronavirüs aşısının en az bir yıl etki edeceğini duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, 2021’de 600 milyon ile 1 milyar doz arası aşı tedarik edecekleri duyuruldu.
Biyo-teknoloji şirketi Moderna geliştirdikleri koronavirüs aşısının koruyuculuk süresine dair açıklamada bulundu. Üst düzey bir yetkili yaptığı açıklamada, geliştirdikleri aşının en az bir yıl etkili olabileceğine inandıklarını belirtti.
Moderna’nın Kamu Sağlığı İdaresi Başkanı Tal Zaks, 39’uncu Sağlık Konferansı’nda yaptığı açıklamada, “Bizim beklentimiz aşının en az bir yıl sürmesi” dedi. Zask ifadelerine şu şekilde devam etti:
“Üçüncü bir doz eklenirse aşının koruyuculuğunu uzatabilir, bunu görmek için şirket insanları test etmek zorunda. Şu anda aşı bir ay arayla iki doz şeklinde verilmektedir. Bütün aşılar geçtiğimiz yıl içerisinde geliştirildiğinden, insanlara ne kadar süre koruyuculuk sağladığı bilinmiyor.”
2021’DE 600 MİLYON DOZ
Şirket tarafından yapılan açıklamada aynı zamanda, 2021 yılında 600 milyon doz ile 1 milyar doz arası aşı tedarik edileceğini ve aşıyla ilgili satışların 11.7 milyar dolar olacağını tahmin ettiklerini duyurdu.
Kaynak: Reuters/CNN International
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan: Kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız
- İstanbul'da yeni koronavirüs yasağı!
- AKP'den 'ittifak çatlatma' hamlesi
- İmamoğlu'ndan, AKP'ye 'Dombra'lı gönderme!
- Alçı'nın öğretmenleri hedef alan yazısına tepki
- Bu bir iftiradır ve bunu İzmirliler ile paylaşacağım
- İBB'de gergin anlar: Tevfik Göksu'ya tepki
- Kamalak'tan yeni 'ittifak' açıklaması
- Öztrak basın toplantısına bu fotoğrafla çıktı!
- Alişan'dan 'aşı' açıklaması
Video Haberler
- Genç kadının arkasından gizlice yaklaşıp dehşeti yaşattı
- Üsküdar’da görenleri hayrete düşüren çeşme
- Saadet Partisi'den AKP'ye WhatsApp'lı gönderme
- İstanbul'da tencere tavalı Melih Bulu protestosu
- Tarihi Aya Yani Kilisesi definecilerin hedefi oldu
- 'Bu hastalığın benzerliği Covid-19'la karıştırılabilir'
- Ayıptır, günahtır! Makamının farkına var artık
- Boğaziçili öğrencilerden Erdoğan'a videolu yanıt
- AKP'li vekilin zor anları: Ben nasıl kurtaracağım şimdi?
- Cezaevinde kol kırma anı güvenlik kamerasına yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan: Kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız
- İstanbul'da yeni koronavirüs yasağı!
- AKP'den 'ittifak çatlatma' hamlesi
- İmamoğlu'ndan, AKP'ye 'Dombra'lı gönderme!
- Alçı'nın öğretmenleri hedef alan yazısına tepki
- Bu bir iftiradır ve bunu İzmirliler ile paylaşacağım
- İBB'de gergin anlar: Tevfik Göksu'ya tepki
- Kamalak'tan yeni 'ittifak' açıklaması
- Öztrak basın toplantısına bu fotoğrafla çıktı!
- Alişan'dan 'aşı' açıklaması