Moderna’dan aşıda koruyuculuk açıklaması: Ne kadar sürecek?

12 Ocak 2021 Salı, 11:05

Biyo-teknoloji şirketi Moderna geliştirdikleri koronavirüs aşısının koruyuculuk süresine dair açıklamada bulundu. Üst düzey bir yetkili yaptığı açıklamada, geliştirdikleri aşının en az bir yıl etkili olabileceğine inandıklarını belirtti.

Moderna’nın Kamu Sağlığı İdaresi Başkanı Tal Zaks, 39’uncu Sağlık Konferansı’nda yaptığı açıklamada, “Bizim beklentimiz aşının en az bir yıl sürmesi” dedi. Zask ifadelerine şu şekilde devam etti:

“Üçüncü bir doz eklenirse aşının koruyuculuğunu uzatabilir, bunu görmek için şirket insanları test etmek zorunda. Şu anda aşı bir ay arayla iki doz şeklinde verilmektedir. Bütün aşılar geçtiğimiz yıl içerisinde geliştirildiğinden, insanlara ne kadar süre koruyuculuk sağladığı bilinmiyor.”

2021’DE 600 MİLYON DOZ

Şirket tarafından yapılan açıklamada aynı zamanda, 2021 yılında 600 milyon doz ile 1 milyar doz arası aşı tedarik edileceğini ve aşıyla ilgili satışların 11.7 milyar dolar olacağını tahmin ettiklerini duyurdu.

Kaynak: Reuters/CNN International