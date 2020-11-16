Moderna’dan koronavirüs aşısı müjdesi: Yüzde 94,5 etkili

ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna, geliştirilen aşının Covid-19’u önleme konusunda yüzde 94,5 oranında başarı sağladığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
16 Kasım 2020 Pazartesi, 15:19
Moderna’dan koronavirüs aşısı müjdesi: Yüzde 94,5 etkili
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ABD’li biyoteknoloji şirketi Moderna aşı çalışmalarıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

The New York Times’ın aktardığı haberde şirketin, yürütülen aşı çalışmalarında erken verilere göre yüzde 94,5 oranında etki oranını yakalandığını duyurduğu belirtildi.

Geçen hafta da Pfizer ile BionTech’in aşı çalışmalarında yüzde 90’dan fazla başarı sağlandığı duyurulmuştu.

Şirketin önümüzdeki haftalarda ABD yönetiminden 'acil kullanım tescili' isteyeceği öğrenildi.

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