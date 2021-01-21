Moğollar'ın son albümü 'Anatolian Sun' plak formatında raflarda

21 Ocak 2021 Perşembe, 09:40

Kariyerlerinin 52. yılını kutlayan Türk müzik tarihinin efsanevi grubu Moğollar'ın dünyaca ünlü Artone Studio'larında, direct - to - disc (doğrudan plağa kayıt) teknolojisiyle kaydedilen yeni albümleri "Anatolian Sun Part 1 & Part 2" geçtiğimiz günlerde dijital olarak yayımlamıştı.

Albümün plak versiyonu da çift plak olarak raflarda yerini aldı.

Grubun; 11 yıl aradan sonra gelen ve iki ayrı albüm halinde plak formatında da yayınlanan albümü "Anatolian Sun"; Moğollar'ın konser performanslarına en yakın kayıtları olma özelliğini taşıyor. Herhangi bir düzenleme yapılmadan tek seferde ve tamamen canlı kaydedilen albüm; Gülbaba Records & Night Dreamer Records etiketiyle Murat Ertel'in prodüktörlüğünde yayımlandı.

Saykedelik Türk rock müziğinin tüm dünyada gördüğü ilgi Moğollar’ın 44 yıl sonra yeniden Avrupa’da plak yayınlamasına vesile oluyor.,

Anatolian Sun Part 1 şarkıları

1. Selvi Boylum Al Yazmalım

2. 7/8 - 9/8

3. Gel Gel

4. Gam Yükü / Nilüfer

5. Dinleyiverin Gari

6. Çığrık

7. Düm Tek

8. Haliç’te Gün Batışı

Anatolian Sun Part 2 şarkıları

1. Keşişleme

2. Bi’şey Yapmalı

3. Buzlar Çözülmeden

4. Toprak Ana

5. Iklığ

6. Berkay Oyun Havası

7. Ölüler Altın Takar Mı?

8. Alageyik Destanı