Moğollar'ın son albümü 'Anatolian Sun' plak formatında raflarda
Moğollar'ın direct - to - disc (doğrudan plağa kayıt) teknolojisiyle kaydedilen yeni albümleri "Anatolian Sun Part 1 Part 2" dijital olarak yayınlamıştı. Albümün plak versiyonu da çift plak olarak raflarda yerini aldı
Kariyerlerinin 52. yılını kutlayan Türk müzik tarihinin efsanevi grubu Moğollar'ın dünyaca ünlü Artone Studio'larında, direct - to - disc (doğrudan plağa kayıt) teknolojisiyle kaydedilen yeni albümleri "Anatolian Sun Part 1 & Part 2" geçtiğimiz günlerde dijital olarak yayımlamıştı.
Albümün plak versiyonu da çift plak olarak raflarda yerini aldı.
Grubun; 11 yıl aradan sonra gelen ve iki ayrı albüm halinde plak formatında da yayınlanan albümü "Anatolian Sun"; Moğollar'ın konser performanslarına en yakın kayıtları olma özelliğini taşıyor. Herhangi bir düzenleme yapılmadan tek seferde ve tamamen canlı kaydedilen albüm; Gülbaba Records & Night Dreamer Records etiketiyle Murat Ertel'in prodüktörlüğünde yayımlandı.
Saykedelik Türk rock müziğinin tüm dünyada gördüğü ilgi Moğollar’ın 44 yıl sonra yeniden Avrupa’da plak yayınlamasına vesile oluyor.,
Anatolian Sun Part 1 şarkıları
1. Selvi Boylum Al Yazmalım
2. 7/8 - 9/8
3. Gel Gel
4. Gam Yükü / Nilüfer
5. Dinleyiverin Gari
6. Çığrık
7. Düm Tek
8. Haliç’te Gün Batışı
Anatolian Sun Part 2 şarkıları
1. Keşişleme
2. Bi’şey Yapmalı
3. Buzlar Çözülmeden
4. Toprak Ana
5. Iklığ
6. Berkay Oyun Havası
7. Ölüler Altın Takar Mı?
8. Alageyik Destanı
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