Mohamed Salah Real Madrid'e mi gidiyor?

01 Mart 2021 Pazartesi, 18:06

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, her ne kadar şampiyonluk şansını mucizelere bırakmış olsa da Mohamed Salah hâlâ parlıyor.

Bu sezon da takımın gol yükünü çeken Mısırlı futbolcu, İspanya La Liga devi Real Madrid'in yakın markajında. Bir süredir dillendirilen bu dedikodu, Real Madrid'in eski başkanı Ramon Calderon'un sözleriyle yeniden alevlendi.

On Time Sports'a konuşan Calderon, Real Madrid'in Mohamed Salah'ı renklerine bağlamak istediğini fakat buna maddi gücünün yetmeyebileceğini açıkladı.

RAMON CALDERON NE SÖYLEDİ?

"Salah, harika bir oyuncu ve golcü. Elinden gelenin en iyisini yaparak Liverpool'a yardım etti. Onun ayrılmasına izin vereceklerini sanmıyorum.

Eğer bunu düşünecek olurlarsa, Salah'ı yalnızca çok iyi bir para karşılığında gönderebilirler. Salah, Real Madrid tarafından elbette isteniyor ancak Liverpool bunun için çok para isteyecektir.

Salah, harika bir potansiyele sahip mükemmel bir oyuncu. Her kulüp, bu tür bir yeteneği kadrosuna katmak ister. Ancak Real Madrid'in, Salah ile sözleşme imzalayabilecek bir finansal gücünün olduğunu düşünmüyorum."

REAL MADRİD, MOHAMED SALAH'I NEDEN İSTİYOR?

İspanyol devi, en son Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu 2018 yılında, kulüp tarihinin en fazla gol atan oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun büyük katkılarıyla kazandı. Portekizli yıldız, 3 kez üst üste kazanılan Şampiyonlar Ligi sürecinde takımın en büyük kozu olurken, Zinedine Zidane'ın da kariyerini oldukça olumlu bir şekilde etkiledi.

Real Madrid, 2018'deki şampiyonluktan sonra Devler Ligi'nde çeyrek finali geçemedi. Bu yüzden kadro kalitesinde ciddi bir değişim yaşanması bekleniyor ve bu değişimin ilk adımlarından biri Mohamed Salah olabilir.

Salah'ın Real Madrid'e katılması durumunda Eden Hazard ve Karim Benzema ile iyi bir uyum yakalayacağı düşünülüyor. Mısırlı yıldız, Hazard ve Benzema'nın da performanslarını arttırabilir.

Mısırlı yıldız, bu sezon Liverpool ile Premier Lig'de 25 karşılaşmaya çıktı. Mohamed Salah, söz konusu 25 mücadelede rakip filelere 17 gol bırakırken 3 de asist yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde 4 gol 1 asist ile oynayan yıldız oyuncu, FA Cup'ta ise 2 gol atıp 3 de asist kaydetti.



