Monolit gizeminin arkasından Netflix çıktı
Önce ABD'nin Utah eyaletinde, daha sonra ise bazı Avrupa ülkelerinde ortaya çıkan gizemli monolitlerin, Netflix'te yayımlanmaya başlanan bir komedi şovu için dikildiği ortaya çıktı.
İlk olarak kasım ortasında ABD'nin Utah eyaletindeki bir çölde, daha sonra da Romanya, Almanya, İngiltere ve Hollanda gibi ülkelerde görülen monolitlerin gizemi çözüldü.
BirGün'ün aktardığına göre monolitlerin, dijital içerik platformu Netflix için hazırlanan bir komedi şovunun parçası olarak dikildikleri ortaya çıktı.
Avustralyalı şakacılar Mark Samual Bonanno, Broden Kelly ve Zachary Ruane tarafından üretildiği öğrenilen monolitler, Netflix'te yayınlanmaya başlanan "Teyze Donna'nın Büyük Eski Eğlence Evi" adlı şovlarının reklamı olarak kullanılmak istendi.
Konuyla ilgili Youtuba yüklenen "Neden tüm dünyada monolitler yaptım?" başlıklı videoda, monolitlerin dünyanın çeşitli yerlerine dikilmesinin sebebinin, Netflix’te yayınlanan bu komedi şovu olduğu ifade edildi.
Videoda monolitlerin yapım ve dikilme anlarına ilişkin görüntüler de yer aldı.
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