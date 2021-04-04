Montrö bildirisine imza atan Mustafa Özbey'den Fahrettin Altun'a tepki
103 emekli amiralin Montrö'nün önemine vurgu yaptığı bildiriye tepki gösteren Fahrettin Altun'a, bildiride imzası olan Emekli Amiral Mustafa Özbey'den yanıt geldi.
103 emekli amiral, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Montrö Sözleşmesi ile ilgili sözleri sonrası başlayan tartışmalara ve "tekkedeki amiral" haberlerinin basına yansımasına ilişkin ortak bir bildiri yayımladı.
Bildiri, hükümet çevrelerince eleştiri konusu oldu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da imzacı emekli amirallere "Haddinizi bilin" dedi.
OKUDUĞUNU ANLAMAMIŞ
Altun'un bu sözlerine bildiride imzası bulunan Emekli Amiral Mustafa Özbey tepki gösterdi. Twitter hesabı üzerinden Altun'un açıklamasını paylaşan Özbey, "Okuduğunu anlamamış (!) İfade özgürlüğünün ne olduğunu ise, hiç bilmiyor..." ifadelerini kullandı.
Okuduğunu anlamamış (!)— Mustafa Özbey (@MMOZBEY) April 4, 2021
İfade özgürlüğünün ne olduğunu ise, hiç bilmiyor ... https://t.co/fp4O1gjnE3
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