Moody's duyurdu: Türkiye'de islami bankacılık büyüyor
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'deki İslami bankacılığın, toplam bankacılık aktiflerinden alığı payın, 2020 sonunda %7.1'e çıktığını belirterek, bu oranın gelecek beş yılda en az iki katına çıkabileceğini açıkladı.
Moody's'in bugün yayımladığı bir araştırmada, bir önceki yıl %5.8 olan bu payın %7.1'e çıkmasında, İslami bankacılık ağının genişlemesinin ve hükümet politikalarıyla düzenlemelerin etkisinin olduğu ifade edildi.
"EN AZ İKİ KATINA ÇIKMAYA HAZIR"
Moody's, Türkiye'deki İslami bankacılık penetrasyon oranının destekleyici düzenlemeler ve genişleyen dağıtım ağı sayesinde gelecek beş yılda en az iki katına çıkmaya hazır olduğunu belirtti.
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