Moody’s Türkiye’nin kredi notunu düşürdü!
Moody’s Türkiye’nin kredi notunu B1’den B2’ye düşürdü. Görünümü negatif olarak teyit etti.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investors Service, Türkiye'nin kredi notunu, ülkenin dış kırılganlıklarının yanında mali tamponlardaki aşınmayı ve kurumsal zorlukları işaret ederek düşürdü.
Kuruluş Türkiye'nin kredi notunu B1'den B2'ye indirdi ve not görünümünü mali ölçümlerin beklenenden daha hızlı kötüleşebileceğini kaydederek "negatif"te bıraktı.
Moody's analistleri Sarah Carlson ve Yves Lemay, yaptıkları açıklamada, "Türkiye'nin dış kırılganlıkları muhtemelen artan bir şekilde ödemeler dengesi krizinde somutlaşacak," dedi ve "Türkiye'nin kredi profiline yönelik risklerin artması ile birlikte, ülkenin kurumları bu zorlukları etkin bir şekilde çözmekte isteksiz ya da çözemiyor görünüyor" değerlendirmesinde bulundu.
Moody's analistleri, altın hariç brüt Döviz rezervlerinin bu yıl yüzde 40'tan fazla düşerek 4 Eylül itibarıyla 44.9 milyar dolara indiğini ve bunun ülkenin ödemeler dengesini sürdürebilme yeteneği üzerinde baskı oluşturduğunu kaydettiler. Moody's ayrıca artan jeopolitk riskler konusunda da uyarıda bulundu.
Diğer kredi derecelendirme kuurluşlarından S&P Global Ratings'in Türkiye için kredi notu B+ ve Fitch Ratings'in ise BB- seviyesinde.
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