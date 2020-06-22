mor ve ötesi'nin solisti Harun Tekin'den dayanışma konseri

22 Haziran 2020 Pazartesi, 14:28

Koronavirüs salgını kontrol altına alınana kadar normale dönmeyi beklemek yerine, yeni modeller denemek gerektiğine inanan Harun Tekin, hem tüm müzisyenlere bir alternatif yol önerebilmeyi, hem kendisini etkileyen şarkıları söyleyerek güzel bir doğum günü geçirmeyi, hem de etkinliğin gelirini müzik emekçilerine ulaştırılmak üzere İhtiyaç Haritası’yla paylaşarak bir dayanışma biçimi ortaya koymayı amaçlıyor.

Hediyeler’de Harun Tekin ağırlıklı olarak başkalarının yazdığı ve kendi hayatında yer etmiş şarkıları, tek başına, akustik gitar eşliğinde çalıp söyleyecek. Yaklaşık 75 dk. sürmesi planlanan ve sadece bilet alanların izleyebileceği konser myopenstage.com adresinden canlı olarak yayınlanacak. Biletler Biletix’te satışta…