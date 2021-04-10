Morrone yeni şarkısını yayımladı
İtalyan aktör, model, şarkıcı ve moda tasarımcısı Michele Morrone, oyunculuk ve şarkıcılık kariyerini kısa sürede uluslararası boyuta taşıdı.
“365 Days” filmindeki Don Massimo Torricelli rolüyle geniş kitlelerce tanınan Morrone, son olarak “Beautiful” isimli teklisini yayımladı. İlk albümü “Dark Room”u Şubat 2020’de yayımlayan Morrone, “Hard For Me”, “Feel It”, “Watch Me Burn” ve “Dark Room” şarkıları ile büyük beğeni toplayarak dijital platformlarda toplamda 100 milyon dinlenme ve izlenme oranına ulaştı. Aynı zamanda gitar çalan Morrone, şarkı yazarı kimliği ile de dikkat çekiyor.
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