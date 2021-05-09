Moskova'da Nazilere karşı kazanılan Zafer'in 76. yılı kutlandı

09 Mayıs 2021 Pazar, 12:19

Nazilere karşı kazanılan Zafer'in 76. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Moskova'da askeri geçit töreni düzenlendi.

Rusya'da hemen hemen her aileden bir büyüğün hayatını kaybettiği İkinci Dünya Savaşı’nın bitişinin yıldönümü olan Zafer Günü’nde yapılan askeri geçit töreni geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmiş ve 24 Haziran’da yapılmıştı, 9 Mayıs’ta ise başkentte kısıtlı kutlamalar düzenlenmişti.

Kızıl Meydan’da törene katılan konuklar, pandemi dolayısıyla sosyal mesafe gözetilerek yerleştirildi.

HAVA GÖSTERİSİ

Rusya Hava-Uzay Kuvvetlerine ait 76 helikopter ve uçak Zafer Geçidi’ne katılmak üzere havalandı. Hava geçidi 3 adet Mi-26 helikopteri ile başladı. Mi-8 AMTŞ helikopterlerinin oluşturduğu beşli grup geçitte boy gösterdi. Geçit Mi-35M ve Mi-24 saldırı helikopterlerinin uçuşuyla devam etti.

MEŞHUL ASKER ANITI'NA ÇELENK

Putin, Şoygu ve Rahman ile birlikte Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı.

Putin, Şoygu ve Salyukov birlik komutanlarını selamladı. Putin, Kırgızistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile birlikte Kızıl Meydan'dan ayrıldı.

Putin ve Rahman, Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı, bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

"MÜKEMMEL"

Putin, törenin sona ermesiyle birlikte alandan ayrılırken bir vatandaşın 'Tören nasıldı?' sorusuna 'Mükemmel' yanıtını verdi.

Kaynak: Sputnik