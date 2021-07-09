Moskova'daki Taliban heyetinden açıklama: 'Saldırmayacağımıza dair söz vermedik'

Moskova'daki Taliban heyetinden yapılan açıklamada, "Kabil’deki hükümet ile ateşkesi görüşüyoruz, Doha’daki görüşmeler başarılı olursa saldırılarımızı durduracağız" denildi.

AA
09 Temmuz 2021 Cuma, 12:47
Moskova'daki Taliban heyetinden açıklama: 'Saldırmayacağımıza dair söz vermedik'
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Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşen Afganistan barış görüşmesindeki Taliban heyetinden açıklama geldi. 

Üç kişiden oluşan heyet, "Kabil’deki hükümet ile ateşkesi görüşüyoruz, Doha’daki görüşmeler başarılı olursa saldırılarımızı durduracağız" açıklaması yaptı. 

"Afganistan'daki iktidarı tümüyle gasp etmeyi hedeflemiyoruz" ifadelerini kullanan heyet, "Washington'a, Afganistan'daki eyaletlerin başkentlerine saldırmayacağımıza dair söz vermedik" diye konuştu.


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