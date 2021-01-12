Motorine zam yolda

12 Ocak 2021 Salı, 10:06

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatın 20 kuruş zam bekleniyor. Fiyat artışnın tamamının mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV’den karşılanacağı ve pompa fiyatlarına yansımayacağı belirtiliyor.

Benzin grubunda ise 12 Ocak 2021-13 Ocak 2021 tarihleri arasında fiyat değişikliği beklenmiyor.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI NASIL YAPILIR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.