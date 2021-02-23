Motorine zam yolda

23 Şubat 2021 Salı, 17:30

Brent petrol ile uluslararası piyasalarda benzin ve motorin fiyatları artıyor. Brent petrol, 65-66 dolar düzeyinde seyrediyor. Bu gelişme önce benzinde zamma yol açtı. Şimdi de motorine zam göründü. Motorinde, yarın gece 20 kuruş düzeyinde zam hesaplanıyor.

Devlet, “eşel mobil” gereğince benzin, motorin ve otogazda zam ihtiyacını, bir süredir ÖTV’den karşılıyor. Devletin, halen benzinde 53, motorinde 41 kuruş ÖTV’den alacağı bulunuyor. Devletin, yeni zamla birlikte motorinde ÖTV alacağı 60 kuruşu aşacak. Sektöre göre, benzin ve motorinde uzunca bir süre indirim zor.



