Almanya'dan EURO 2020 öncesi Letonya'ya gol yağmuru

07 Haziran 2021 Pazartesi, 23:56

EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) hazırlıklarını sürdüren Almanya Milli Takımı, Düsseldorf kentinde ağırladığı Letonya'yı 7-1 gibi farklı bir skorla yendi.

Almanya adına gol perdesini 19. dakikada Robin Gosens açtı. Skorun 1-0'a gelmesinden iki dakika sonra, 21. dakikada sahneye çıkan Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan farkı ikiye çıkardı. 27. dakikada fileleri sarsan Thomas Müller ise skoru 3-0'a getirdi. Letonya'da Roberts Ozols, 39. dakikada topu kendi ağlarına göndererek farkın dörde çıkmasına neden oldu. Serge Gnabry, ilk yarının son dakikasında skoru 5-0'a getirdi. İlk 45 dakika, bu skorla bitti.

Gol yağmuru, ikinci yarıda devam etti. Timo Werner, 50. dakikada kaydettiği golle skoru 6-0'a getirdi. Letonya'nın tek golü, 75. dakikada Aleksejs Saveljevs ile geldi. Almanya adına 76. dakikada fileleri havalandıran Leroy Sane ise skora son şeklini verdi. Karşılaşma, 7-1 sona erdi.

Almanya'da 35 yaşındaki kaleci Manuel Neuer, bu maçla birlikte 100. kez milli formayı giymiş oldu. EURO 2020 F Grubu'nda zorlu karşılaşmalara çıkacak olan "Panzerler", 15 Haziran'da Fransa ile, 19 Haziran'da Portekiz ile, 23 Haziran'da ise Macaristan ile karşılaşacak.