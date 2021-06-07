Almanya'dan EURO 2020 öncesi Letonya'ya gol yağmuru
EURO 2020 hazırlıklarını sürdüren Almanya, özel maçta Letonya'yı 7-1 mağlup etti.
EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) hazırlıklarını sürdüren Almanya Milli Takımı, Düsseldorf kentinde ağırladığı Letonya'yı 7-1 gibi farklı bir skorla yendi.
Almanya adına gol perdesini 19. dakikada Robin Gosens açtı. Skorun 1-0'a gelmesinden iki dakika sonra, 21. dakikada sahneye çıkan Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan farkı ikiye çıkardı. 27. dakikada fileleri sarsan Thomas Müller ise skoru 3-0'a getirdi. Letonya'da Roberts Ozols, 39. dakikada topu kendi ağlarına göndererek farkın dörde çıkmasına neden oldu. Serge Gnabry, ilk yarının son dakikasında skoru 5-0'a getirdi. İlk 45 dakika, bu skorla bitti.
Gol yağmuru, ikinci yarıda devam etti. Timo Werner, 50. dakikada kaydettiği golle skoru 6-0'a getirdi. Letonya'nın tek golü, 75. dakikada Aleksejs Saveljevs ile geldi. Almanya adına 76. dakikada fileleri havalandıran Leroy Sane ise skora son şeklini verdi. Karşılaşma, 7-1 sona erdi.
Almanya'da 35 yaşındaki kaleci Manuel Neuer, bu maçla birlikte 100. kez milli formayı giymiş oldu. EURO 2020 F Grubu'nda zorlu karşılaşmalara çıkacak olan "Panzerler", 15 Haziran'da Fransa ile, 19 Haziran'da Portekiz ile, 23 Haziran'da ise Macaristan ile karşılaşacak.
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