MSB: "1 askerimiz şehit oldu"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yaptığı açıklamada Pençe-Kaplan operasyonuda 1 askerin şehit olduğunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
08 Ağustos 2020 Cumartesi, 21:06
Abone Ol google-news

MSB, bir askerin şehit olduğu bilgisini, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 8 Ağustos 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada üç kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen bir silah arkadaşımız kurtarılamayarak şehit olmuştur" sözleriyle duyurdu.


Video Haberler