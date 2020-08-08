MSB: "1 askerimiz şehit oldu"

08 Ağustos 2020 Cumartesi, 21:06

MSB, bir askerin şehit olduğu bilgisini, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 8 Ağustos 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada üç kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen bir silah arkadaşımız kurtarılamayarak şehit olmuştur" sözleriyle duyurdu.