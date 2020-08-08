MSB: "1 askerimiz şehit oldu"
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yaptığı açıklamada Pençe-Kaplan operasyonuda 1 askerin şehit olduğunu duyurdu.
MSB, bir askerin şehit olduğu bilgisini, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 8 Ağustos 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada üç kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen bir silah arkadaşımız kurtarılamayarak şehit olmuştur" sözleriyle duyurdu.
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