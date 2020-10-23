MSB: "2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi"
MSB: "Sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Barış Pınarı bölgesinde 1 olmak üzere toplam 2 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi"
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