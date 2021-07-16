MSB: 3'ü 'Kandil kadrosu'ndan 7 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'nca Fırat Kalkanı bölgesindeki Başilhaya Üs Bölgesi'ne taciz atışı yapan, 3'ü 'Kandil kadrosu'ndan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK/YPG'li teröristler, Başilhaya Üs Bölgesi'ne taciz atışında bulundu. Herhangi bir zayiatın yaşanmadığı saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, harekete geçti. Terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedeflere yönelik kara ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa ve cezalandırma atışları yapıldı. Tel Rıfat'ta belirlenen teröristlere ait hedeflerin tam isabetle vurulduğu atışlarda, terör örgütünün 'Kandil kadrosu'ndan 3 terörist öldürüldü. Şeyh İsa ve Ayn Daknah bölgelerindeki PKK/YPG mevzilerinde ise toplam 4 terörist etkisiz hale getirildi.
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