MSB'deki 'siyasi parti üyeliği' şartı TBMM'de tartışma başlattı
Milli Savunma Bakanlığı tarafından istihdam edilmek üzere açıktan işçi alımına ilişkin başvuru kriterlerini Meclis gündemine taşıyan CHP'li Milletvekili Nihat Yeşil, başvuruda siyasi parti üyeliği bulunmaması şartına dair bir ifadenin yer almadığını kaydetti.
CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Millî Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı tarafından 28 Haziran 2021 tarihinde, Millî Savunma Bakanlığı'nda istihdam edilmek üzere açıktan işçi alımını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.
'AKP TEŞKİLATI MI BELİRLEYECEK?'
İlana çıkartılan işçi alımının Mamak İlçe Başkanlığı Sekreterliği tarafından yönetim kurulu üyelerine mesajla bildirildiğini de aktaran Yeşil, "Milli Savunma Bakanlığı’na alınacak işçileri AKP teşkilatları mı belirleyecek?" diye sordu.
İşçi alımı için askıya çıkartılan ilanda, başvuru kriterleri belirtilmesine rağmen başvuranların siyasi parti üyeliği bulunmaması şartına dair bir ifadenin yer almadığını ifade eden Yeşil, “Kamuda her kuruma siyaseti soktukları gibi, Türk Silahlı Kuvvetleri’ni de mi siyasete alet etmek istiyorlar? Siyasi parti üyeliği olan kişilerin başvuruları kabul edilecekse, kuradan sonra kaç kişinin siyasi parti üyesi olup olmadığını da Bakanlığa soracağız. Dileğimiz, bu yanlıştan dönülmesidir" değerlendirmesinde bulundu.
Yeşil, Bakanlık tarafından ilana çıkartılan işçi alımının Mamak İlçe Başkanlığı Sekreterliği tarafından yönetim kurulu üyelerine mesajla bildirilerek, başvuru yapanların formlarının ilçe sekreterliğine iletilmesine dair mesaj içeriklerinin ne anlama geldiğini de Milli Savunma Bakanlığı’na sordu.
'MSB HANGİ GEREKÇESYLE AKP İLÇE BAŞKANLIĞI İLE BİLGİ PAYLAŞTI?'
Mesajın gönderimiyle ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı'nın bilgisi olup olmadığının yanıtlanmasını isteyen Yeşil, "Mevcut ise, hangi gerekçeyle AKP Mamak İlçe Başkanlığı ile bilgi paylaşımı yapılmıştır?" dedi.
KPSS ŞARTI YOK, KURA ÇEKİLECEK
Öte yandan işçi alımlarında KPSS şartı yerine toplam kontenjanın dört katı kişi kura yöntemiyle belirlenerek sözlü sınava davet edilecek. İş başvurusu yapanların 28 Temmuz tarihinde Noter huzurunda yapılacak kura çekme işlemini izleyip izleyemeyeceği konusunu Milli Savunma Bakanlığı sonra değerlendireceğini belirtti.
Yeşil’in Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi ise şöyle:
- Sözlü sınava girmeye hak kazanacak olan adayların kura yöntemi ile belirlenmesine rağmen kuranın başvuranlarca izlenmesinin Covid-19 tedbirleri kapsamında daha sonra karar verileceği belirtilmiştir. Kuranın izlenmesi yönünde bir karar neden verilmemektedir, neden netlik kazandırılmamıştır Kuranın iş başvurusu yapanlar tarafından izlenmesine kura günü mü karar verilecektir? Engellenecekse Covid-19 mu gerekçe gösterilecektir?
- Yukarıda içeriği verilen mesajın gönderimiyle ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı'nın bilgisi mevcut mudur? Mevcut ise, hangi gerekçeyle AKP Mamak İlçe Başkanlığı ile bilgi paylaşımı yapılmıştır?
- Bahse konu iş ilanı, başkaca AKP İlçe Başkanlıkları ile de paylaşılmış mıdır? Mesajın içeriği ile, işe alım süreçlerinde AKP İlçe Başkanlıklarının referansı öncelikli sayılacak mıdır?
- Milli Savunma Bakanlığı'nın kadroları, bir siyasi partinin kadrolarıyla mı doldurulmak istenilmektedir? Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı tarafından işçi alımına ilişkin ilandaki kriterler arasında "siyasi parti üyeliği" kriterinin bulunmaması kasıtlı mı yoksa sehven mi belirtilmemiştir?
- Milli Savunma Bakanlığı, başvuru ilanında kura çekimi için hangi yönetmeliğe atıfta bulunmuştur? Milli Savunma Bakanlığı, 2002-2021 yılları arasında KPSS şartsız olarak personel alımı yapmış mıdır?
- Milli Savunma Bakanlığı'na Mamak İlçe Sekreterliği tarafından kaç başvuru ulaştırılmıştır?
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