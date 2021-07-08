MSB'deki 'siyasi parti üyeliği' şartı TBMM'de tartışma başlattı

08 Temmuz 2021 Perşembe, 11:55

CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Millî Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı tarafından 28 Haziran 2021 tarihinde, Millî Savunma Bakanlığı'nda istihdam edilmek üzere açıktan işçi alımını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

'AKP TEŞKİLATI MI BELİRLEYECEK?'



İlana çıkartılan işçi alımının Mamak İlçe Başkanlığı Sekreterliği tarafından yönetim kurulu üyelerine mesajla bildirildiğini de aktaran Yeşil, "Milli Savunma Bakanlığı’na alınacak işçileri AKP teşkilatları mı belirleyecek?" diye sordu.



İşçi alımı için askıya çıkartılan ilanda, başvuru kriterleri belirtilmesine rağmen başvuranların siyasi parti üyeliği bulunmaması şartına dair bir ifadenin yer almadığını ifade eden Yeşil, “Kamuda her kuruma siyaseti soktukları gibi, Türk Silahlı Kuvvetleri’ni de mi siyasete alet etmek istiyorlar? Siyasi parti üyeliği olan kişilerin başvuruları kabul edilecekse, kuradan sonra kaç kişinin siyasi parti üyesi olup olmadığını da Bakanlığa soracağız. Dileğimiz, bu yanlıştan dönülmesidir" değerlendirmesinde bulundu.

Yeşil, Bakanlık tarafından ilana çıkartılan işçi alımının Mamak İlçe Başkanlığı Sekreterliği tarafından yönetim kurulu üyelerine mesajla bildirilerek, başvuru yapanların formlarının ilçe sekreterliğine iletilmesine dair mesaj içeriklerinin ne anlama geldiğini de Milli Savunma Bakanlığı’na sordu.

'MSB HANGİ GEREKÇESYLE AKP İLÇE BAŞKANLIĞI İLE BİLGİ PAYLAŞTI?'

Mesajın gönderimiyle ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı'nın bilgisi olup olmadığının yanıtlanmasını isteyen Yeşil, "Mevcut ise, hangi gerekçeyle AKP Mamak İlçe Başkanlığı ile bilgi paylaşımı yapılmıştır?" dedi.

KPSS ŞARTI YOK, KURA ÇEKİLECEK

Öte yandan işçi alımlarında KPSS şartı yerine toplam kontenjanın dört katı kişi kura yöntemiyle belirlenerek sözlü sınava davet edilecek. İş başvurusu yapanların 28 Temmuz tarihinde Noter huzurunda yapılacak kura çekme işlemini izleyip izleyemeyeceği konusunu Milli Savunma Bakanlığı sonra değerlendireceğini belirtti.

Yeşil’in Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi ise şöyle: