MSB açıkladı: Çıkarma gemisi Heybeliada'da

21 Ağustos 2021 Cumartesi, 15:32

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Heybeliada’daki yangın söndürme çalışmalarına destek için bölgedeki birliğimizden bir yangın söndürme aracı ile personel görevlendirilmiştir.

Ayrıca, İstanbul Tersanesi Komutanlığından da bir çıkarma gemisi ile iki yangın söndürme aracı yangın bölgesine intikal ettirilmektedir" denildi.