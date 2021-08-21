MSB açıkladı: Çıkarma gemisi Heybeliada'da

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Heybeliada'daki yangın söndürme çalışmalarına destek için yangın söndürme aracı, personel ve İstanbul Tersanesi Komutanlığı'ndan çıkarma gemisinin bölgeye intikal ettirildiğini duyurdu.

(DHA)
21 Ağustos 2021 Cumartesi, 15:32
MSB açıkladı: Çıkarma gemisi Heybeliada'da
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Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Heybeliada’daki yangın söndürme çalışmalarına destek için bölgedeki birliğimizden bir yangın söndürme aracı ile personel görevlendirilmiştir.

Ayrıca, İstanbul Tersanesi Komutanlığından da bir çıkarma gemisi ile iki yangın söndürme aracı yangın bölgesine intikal ettirilmektedir" denildi.


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