MSB: Hakkari'de bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de keşif sırasında İran tarafından açılan ateşte yaralanan Recep Er'in şehit olduğunu açıkladı.
MSB'den yapılan yazılı açıklamada, Hakkari Yüksekova sınır bölgesinde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, İran istikametinden açılan taciz ateşi sonucu 2 askerin yaralandığı, bir askerin sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz." ifadesi kullanıldı.
Video Haberler
- Sarıyer'de yemek yerken silahlı saldırıya uğradılar
- AKP'ye Kaftancıooğlu göndermesi: Geçmişteki tweetler...
- Komünist Başkan'dan sağlık durumuna ilişkin video
- Eski YÖK Başkanı: FETÖ, ÖSYM’nin tüm sorularını çaldı
- İmamoğlu'ndan CNN muhabirine tepki
- Cüneyt Arcayürek, ölümünün 5. yılında anıldı
- Gece yarısı dehşetinin görüntüsü ortaya çıktı
- Çamura bulanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi
- TIR, hortumda böyle devrildi
- Esenyurt'ta korku dolu anlar! Sele böyle kapıldı