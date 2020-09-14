MSB: Her türlü tedbir alınmaktadır
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde Türk Kızılay aracına düzenlenen saldırıyla ilgili havadan ve karadan çalışma başlatıldığını bildirdi.
Millî Savunma Bakanlığı'nın Twitter adresinden yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Suriyeli kardeşlerimize insani yardım ulaştırmak üzere Suriye’nin kuzeyinde bulunan Kizilay ekiplerimizin aracına teröristlerce ateş açılmış, kalleş saldırıda bir Kızılay personeli şehit olmuş, bir personel de yaralanmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle lanetliyoruz. Uluslararası hukukta dokunulmaz olan bir yardım kuruluşuna bile saldıracak kadar alçalan teröristlerin yakalanması için karadan ve havadan her türlü tedbir alınmaktadır. Şehidimizin kanı yerde kalmayacak, teröristler bu saldırının hesabını misliyle ödeyecektir"
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