MSB: İdlib'de 7 no'lu gözlem noktamıza saldırı oldu

16 Eylül 2020 Çarşamba, 14:58

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), resmi Twitter hesabında İdlib gerginliği azaltma bölgesinde yaşanan bir gelişmeyi duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki 3,4,5,6,7,8 ve 9 numaralı gözlem noktalarımıza Esed rejimi tarafından yönlendirilen sivil görünümlü bazı gruplar yaklaşmış, 7 numaralı gözlem noktamıza saldırıda bulunmuş, alınan tedbirler sonrasında dağılmışlardır" denildi.