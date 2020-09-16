MSB: İdlib'de 7 no'lu gözlem noktamıza saldırı oldu

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de 7 numaralı gözlem noktasına saldırıda bulunulduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
16 Eylül 2020 Çarşamba, 14:58
MSB: İdlib'de 7 no'lu gözlem noktamıza saldırı oldu
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), resmi Twitter hesabında İdlib gerginliği azaltma bölgesinde yaşanan bir gelişmeyi duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki 3,4,5,6,7,8 ve 9 numaralı gözlem noktalarımıza Esed rejimi tarafından yönlendirilen sivil görünümlü bazı gruplar yaklaşmış, 7 numaralı gözlem noktamıza saldırıda bulunmuş, alınan tedbirler sonrasında dağılmışlardır" denildi. 


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