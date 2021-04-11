MSB: İzmir'de düşen uçak, denizden çıkarıldı

Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'in Foça ilçesinde denize düşen KT-1 tipi uçağının denizden çıkarıldığını açıkladı.

DHA
11 Nisan 2021 Pazar, 14:41
MSB: İzmir'de düşen uçak, denizden çıkarıldı
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "9 Nisan 2021 tarihinde eğitim uçuşu sırasında Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğrayan KT-1 tipi uçağımız, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait TCG ALEMDAR kurtarma gemisi tarafından denizden çıkarıldı" ifadelerine yer verildi.



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