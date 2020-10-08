MSB: Kapalı Maraş'ın bir bölümünün açılması KKTC'ye hayırlı olsun

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 46 yıldır yerleşime ve ziyarete kapalı tutulan Kapalı Maraş'ın bir bölümünün halkın ziyaretine açıldığı hatırlatılarak, "KKTC’ye ve orada yaşayan kardeşlerimize hayırlı olsun" denildi.

DHA
08 Ekim 2020 Perşembe, 13:55
MSB: Kapalı Maraş'ın bir bölümünün açılması KKTC'ye hayırlı olsun
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ait olan, 46 yıldır yerleşime ve ziyarete kapalı tutulan Kapalı Maraş’ın bir bölümü bugün halkın ziyaretine açıldı. Sembolik anlamı büyük olan ve 46 yıllık hasreti bitiren bu adım, KKTC’ye ve orada yaşayan kardeşlerimize hayırlı olsun" denildi


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