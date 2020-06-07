MSB: Tel Abyad'da sivilleri hedef alan terörist, yaralı yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin Tel Abyad kentinde bomba yüklü motositletle sivilleri hedef alan PKK/YPG'li teröristin, yaralı olarak yakalandığını açıkladı.
Suriye’nin İdlib kentinde dün zırhlı ambulans aracına yapılan saldırıda bir askerimiz şehit oldu, iki askerimiz yaralandı.
Bugün de Tel Abyad'da bomba yüklü motosikletiyle saldırı hazırlığında olan PKK/YPG’li terörist yaralı olarak geçirildi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Masum sivilleri hedef alma hazırlığındaki PKK/YPG'li bir terörist, Komandolarımızca yaralı olarak yakalandı. Teröristin sırt çantasında tuzaklanmış halde bulunan EYP, METİ Timimiz tarafından imha edildi.”
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