MSB: TSK unsurları operasyonel görevde bulunmayacak

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Göreve devam edilmesi durumunda TSK unsurlarının Afganistan’da muharip görevi olmayacak, meşru müdafaa dışında operasyonel görevde bulunmayacaktır" denildi.

AA
29 Temmuz 2021 Perşembe, 13:05
MSB: TSK unsurları operasyonel görevde bulunmayacak
Abone Ol google-news

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptığı açıklamada, Afganistan'da olması planlanan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) görevleri hakkında açıklama yapıldı. 

MSB'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

 "Göreve devam edilmesi durumunda TSK unsurlarının Afganistan’da muharip görevi olmayacak, meşru müdafaa dışında operasyonel görevde bulunmayacaktır"

 "Son gelişmeler ışığında İran sınırında gerekli birlik kaydırmaları ve takviyeler yapılmıştır, Mehmetçik, sınır ihlallerini engellemek için faaliyetlerini yürütmektedir."

AYRINTILAR GELİYOR...


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler