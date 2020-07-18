MSB: Yüksekova-Çobanpınar yolunda tespit edilen EYP imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı, PKK tarafından, sivillerin yoğun olarak kullandığı Yüksekova-Çobanpınar yoluna yerleştirilen telsiz düzenekli uzaktan komutalı el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "PKK terör örgütünün bir alçak tuzağı daha komandolarımızın dikkati sayesinde önlendi. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı Yüksekova-Çobanpınar yolu üzerinde arama tarama yapan komandolarımız, telsiz düzenekli uzaktan komutalı EYP’yi tespit ederek imha etti" denildi.
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