MSB: Yüksekova-Çobanpınar yolunda tespit edilen EYP imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, PKK tarafından, sivillerin yoğun olarak kullandığı Yüksekova-Çobanpınar yoluna yerleştirilen telsiz düzenekli uzaktan komutalı el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini duyurdu.

DHA
18 Temmuz 2020 Cumartesi, 14:37
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Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "PKK terör örgütünün bir alçak tuzağı daha komandolarımızın dikkati sayesinde önlendi. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı Yüksekova-Çobanpınar yolu üzerinde arama tarama yapan komandolarımız, telsiz düzenekli uzaktan komutalı EYP’yi tespit ederek imha etti" denildi.


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