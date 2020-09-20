MSB'den 'Avaşin' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

DHA
20 Eylül 2020 Pazar, 13:53
MSB'den 'Avaşin' açıklaması
Abone Ol google-news

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" denildi.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler