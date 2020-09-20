MSB'den 'Avaşin' açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" denildi.
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