MSB'den 'Barış Pınarı' açıklaması

07 Ekim 2020 Çarşamba, 13:33

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek." denildi.