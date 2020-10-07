MSB'den 'Barış Pınarı' açıklaması

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

cumhuriyet.com.tr
07 Ekim 2020 Çarşamba, 13:33
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek." denildi. 


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