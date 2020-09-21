MSB'den Ermenistan açıklaması!
Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki ateşkesi ihlal etmesinin ardından Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, "Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli" dendi.
Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki ateşkesi ihlal ettiği ve açılan ateşte bir Azerbaycan askerin şehit olduğu açıklanmıştı. Ermenistan'ın ateşkes ihlalinden sonra Milli Savunma Bakanlığı, "Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli" ifadelerini kullandı.
Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Milli Savunma Bakanlığı, "Yukarı Karabağ’ı hukuksuzca işgal eden Ermenistan, şimdi de Tovuz bölgesindeki ateşkesi ihlal ederek bir kahraman Azerbaycan askerimizi şehit etti. Şehidimize Allah’tan rahmet, tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize başsağlığı dileriz. Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli!" dedi.
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