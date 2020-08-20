MSB'den 'Gara ve Avaşin' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB): Irak kuzeyi Gara ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK’lı terörist daha hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.

DHA
20 Ağustos 2020 Perşembe, 10:04
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