MSB'den ortak tatbikat açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı, Kars'ta icra edilecek, 'Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı' hazırlıkları kapsamında havan atışları gerçekleştirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "01-12 Şubat 2021 tarihleri arasında Kars’ta icra edeceğimiz 'Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'nın hazırlıkları sürüyor. Mehmetçiklerimiz hazırlık kapsamında havan atışları gerçekleştirdi" denildi.
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